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        Dekan yardımcısını bıçaklayan eski kız öğrencisi, akıl sağlığı raporu için Elazığ'a gönderildi

        DİCLEÜniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz'ı odasında bıçaklayan eski öğrencisi B.Y. (24), savcılık talimatıyla akıl sağlığının yerine olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:05
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        Dekan yardımcısını bıçaklayan eski kız öğrencisi, akıl sağlığı raporu için Elazığ'a gönderildi
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        DİCLEÜniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz'ı odasında bıçaklayan eski öğrencisi B.Y. (24), savcılık talimatıyla akıl sağlığının yerine olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında meydana geldi. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında eski öğrencisi B.Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Başından yaralanan Yılmaz, üniversitenin tıp fakültesi hastanesine kaldırıldı. B.Y. de üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından bina içinde yakalanıp polise teslim edildi. Gözaltına alınan B.Y. ifadesinde, Doç. Dr. Yunus Yılmaz'ın eski öğrencisi olduğunu, o dönem kendisine sürekli 'geri zekalı' diye hitap ettiğini, arkadaşlarının kendisine böyle hitap etmeye başladığını, onun yüzünden disiplin cezası aldığını ileri sürüp, psikolojinin bozulduğunu ve bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

        Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edilirken, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen B.Y., savcılık talimatıyla akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi´ne sevk edildi.

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