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        Ambulans helikopter, üzerine çay dökülen çocuk için havalandı

         ŞIRNAK´ınİdil ilçesinde üzerine sıcak çay dökülen Midhat Ateş (10), ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne ulaştırılarak, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:44 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:44
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        Ambulans helikopter, üzerine çay dökülen çocuk için havalandı
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         ŞIRNAK´ınİdil ilçesinde üzerine sıcak çay dökülen Midhat Ateş (10), ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne ulaştırılarak, tedaviye alındı.

        Şırnak´ın İdil ilçesinde Midhat Ateş, kaynayan demliği ocaktan almak istediği sırada üzerine döktü. Göğsü ve bacağında yanık oluşan Ateş, ailenin ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, İdil Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Göğüs ve sol bacakta 2'nci derece yanık olduğu belirlenen ve tedavisinin devamı için Diyarbakır´a acil sevki istenen Ateş için, Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile görüşme yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı. Ateş, ambulans helikopterle alınarak Diyarbakır´ın Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin helikopter pistinde bekleyen Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim edilerek, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Ateş, hastaneye bağlı yanık ünitesinde tedaviye alındı.

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