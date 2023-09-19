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        Diyarbakır´da uyuşturucu operasyonunda 2 ton esrar, 12 milyon kök kenevir ele geçirildi

         DİYARBAKIR´ınLiceilçesinde jandarmanın düzenlediği `Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin´ Narkoterör operasyonunda 2 ton 120 kilo esrar, 12 milyon 759 bin 450 kök Hint keneviri ve 755 bin 100 kök skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 22:46 Güncelleme: 19.09.2023 - 22:50
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        Diyarbakır´da uyuşturucu operasyonunda 2 ton esrar, 12 milyon kök kenevir ele geçirildi
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         DİYARBAKIR´ınLiceilçesinde jandarmanın düzenlediği `Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin´ Narkoterör operasyonunda 2 ton 120 kilo esrar, 12 milyon 759 bin 450 kök Hint keneviri ve 755 bin 100 kök skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 74 tim ve 1120 personel ile Lice ilçesi kırsal Bağlan ve Yalaza mahallelerinde, `Uzman Çavuş Ali Şirin´ adı verilen Narkoterör operasyonu düzenledi. Operasyona il, Lice ve Ergani ilçe jandarma ekipleri, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Ekipler, belirlenen 129 bölgede 6 iş makinesi ve 30 motorlu tırpanla arama yaptı. Aramalarda 2 ton 120 kilo esrar, 12 milyon 759 bin 450 kök Hint keneviri ve 755 bin 100 kök skunk ele geçirildi. Ayrıca şüpheli H.P.´nin (45) evinde yapılan aramada 1 hassas terazi, 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri de imha edildi.

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