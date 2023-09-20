Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama DİYARBAKIR'da,3 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuktan M.M.D. tutuklandı. Hastanede tedavisi süren yaralı S.T. (21) için de gözaltı kararı verildi.

DİYARBAKIR'da,3 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuktan M.M.D. tutuklandı. Hastanede tedavisi süren yaralı S.T. (21) için de gözaltı kararı verildi.

Olay, 18 Eylül akşamı, Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi 202'nci Sokak'ta meydana geldi. Husumetli olan Tekin ve Gümürcü aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cep telefonu kameralarına da yansıyan kavgada Recep Gümürcü, Hisamettin Tekin ve Meydin Gümürcü (62) hayatlarını kaybetti, S.T. ise yaralandı. Görüntülerde ellerinde silah olan 2 çocuk gözaltına alındı. Hayati tehlikesi olan S.T. ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren S.T. hakkında da gözaltı kararı verilirken, olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsinin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltındaki erkek çocuk M.M.D. ve kız çocuk P.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.M.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, P.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.