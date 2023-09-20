Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 18:02 Güncelleme: 20.09.2023 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖRÜNTÜLERİORTAYAÇIKTI

        Diyarbakır'da, 3 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gümürcü ailesinin park halinde ve dörtlüleri yanan hafif ticari aracının yanından geçen ve içinde Tekin ailesinin bireylerinin olduğu hafif ticari araç, yaklaşık 10 metre sonra duruyor. Araçtan inen 2 kişi Gümürcü ailesinin olduğu araca ellerinde tabancalarla koşuyor. Dİğre aile de silahlarını çekiyor. Çevredekiler panikle kaçışırken, 3 kişi vurulup yere düşüyor. Olayın ardından çevredekiler yaralıların yardımına koşuyor. 

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Koca Çınarlar Korosu" Diyarbakır türkülerini seslendirdi
        Diyarbakır'da "Koca Çınarlar Korosu" Diyarbakır türkülerini seslendirdi
        Diyarbakır'a hayırsever iş insanı tarafından inşa edilecek 5 okul için prot...
        Diyarbakır'a hayırsever iş insanı tarafından inşa edilecek 5 okul için prot...
        Diyarbakır'da Karamusa Deresi'nde çalışma başlatıldı
        Diyarbakır'da Karamusa Deresi'nde çalışma başlatıldı
        Diyarbakır'da 3 bin öğrenciye yönelik deneme sınavı yapıldı
        Diyarbakır'da 3 bin öğrenciye yönelik deneme sınavı yapıldı
        Diyarbakır "Karpuz Festivali"ne hazırlanıyor
        Diyarbakır "Karpuz Festivali"ne hazırlanıyor
        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama
        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama