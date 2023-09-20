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        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 tutuklama (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 21:36 Güncelleme: 20.09.2023 - 21:36
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        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 tutuklama (3)
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        TUTUKLUSAYISI2'YE ÇIKTI

        Diyarbakır´da 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuktan tutuklanan M.M.D.´nin ardından, adli kontrolle serbest bırakılan P.G. de güvenlik kameralarından elde edilen yeni delillerle tekrar gözaltına alındı. P.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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