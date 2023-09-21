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        HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 367´ye çıktı

        DİYARBAKIR'da,HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, bir ailenin daha katılımıyla 367'ye çıktı. 22 yaşındayken 2012 yılında PKK´lılar tarafından dağa kaçırılan oğlu İhsan Demir için Muş´tan gelen Hıyasettin Demir, oğluna seslenerek, "10 senedir seni bekliyorum, sen gelinceye kadar, Diyarbakır´dan gitmiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:06 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:10
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        HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 367´ye çıktı
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        DİYARBAKIR'da,HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, bir ailenin daha katılımıyla 367'ye çıktı. 22 yaşındayken 2012 yılında PKK´lılar tarafından dağa kaçırılan oğlu İhsan Demir için Muş´tan gelen Hıyasettin Demir, oğluna seslenerek, "10 senedir seni bekliyorum, sen gelinceye kadar, Diyarbakır´dan gitmiyorum" dedi.

        Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1480 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 46 aile, çocuklarına kavuştu. 2012 yılında 22 yaşında kaçırılan memur oğlu İhsan Demir için Muş´tan gelerek eyleme katılan Hıyasettin Demir ile birlikte aile sayısı 367'ye çıktı.

        Evladını PKK´dan isteyen baba Demir, "Oğlum için geldim. Oğlumun ismi İhsan Demir. İhsan, 22 yaşındaydı, kayboldu, Muş Hasköy´de memurdu. HDP onu kaçırmıştır. Ben HDP´den oğlumu istiyorum. Oğlum gelinceye kadar buradan gitmiyorum. Diyarbakır´dan gitmiyorum. Ben oğlumu bekliyorum, oğlum gel, sen orada ne bekliyorsun, gel devlete teslim ol. Oranın hayrı yok, gel burada teslim ol. Korkma oğlum gel. Ben seni Diyarbakır´da bekliyorum. 10 senedir seni bekliyorum, sen gelinceye kadar, Diyarbakır´dan gitmiyorum" dedi.

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