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        Bakan Tunç: Diyarbakır Anneleri teröre karşı net bir mesaj verdi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:37 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:40
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        Bakan Tunç: Diyarbakır Anneleri teröre karşı net bir mesaj verdi (2)
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        `DİYARBAKIRİÇİNNE YAPSAK AZDIR'

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, beraberindekilerle Diyarbakır Barosu´nu ziyarette bulunarak Baro Başkanı Nahit Eren ve avukatlarla görüştü. Bakan Tunç ardından Adalet Bakanlığı´nca 12 Ekim 2022'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müze olması için devredilen Diyarbakır Cezaevi´ni ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Tunç, "Bu cezaevi bünyesinde bir anı müzesi, hatıra müzesi şeklinde bir bölümünü de muhafaza ederek geriye kalan kısımları sergi salonları ve diğer alanlar, arkeolojik müze şeklinde, Diyarbakır´ın kültür hayatın kazandırmaya yönelik çalışmalar var. İçinde kütüphane, sergi salonları, kütüphane, sahne sanatları salonu olacak. Kültür Bakanlığımızın bu öndeki proje çalışmaları devam ediyor. Ayrıca cezaevinin özellikle o hatırasını ibretlik olarak gelecek kuşaklara ve ziyaretçilerin görmesi açısından da, bir müze olarak korunması sağlanmış olacak. Bugün Diyarbakır ziyaretimizde Sayın Valimizle ilimizin yatırımlarını yeniden gözden geçirme fırsatı bulduk. Diyarbakır özellikle 6 Şubat depremlerinde zarar gören illerden biriydi. Ülkemizin, bölgemizin önemli illerinden biri. Medeniyetlere, evliyalara, sahabelere ev sahipliği yapmış. Diyarbakır´ımız için ne yapsak azdır. Hükümetimizin çok önemli yatırımları oldu. Adalet Bakanlığı olarak da Diyarbakır´ımıza buna benzer hem kültür yatırımları, hem de diğer bakanlıklarımızın yatırımları devam ediyor. Bizim adliye kompleksi projemiz var. 2024 yılı yatırım programına teklif ettik. Diyarbakır´da hasarlı binaların yıkım işlemleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Depremin yaralarının hızlı bir şekilde sarıldığını görüyoruz" dedi.

        `DEMOKRASİ STANDARTLARI YÜKSEK BİR TÜRKİYE İNŞASINA DEVAM EDİYORUZ´

        Vatandaşların huzur, birlik ve beraberlik içinde geleceğe adım attığı Türkiye inşasına devam ettiklerini belirten Bakan Tunç, şöyle konuştu:

        "Burada Diyarbakır Cezaevi´nin yanı sıra, aynı şekilde müzeye dönüştürdüğümüz, kapattığımız başka cezaevleri de var. Sinop Cezaevi de bunlardan birisi. Restorasyonu bitmek üzere. Sinop Cezaevi de kötü anılarla anılan bir yer. Ulucanlar Cezaevi, geçtiğimiz hafta 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümüydü. Yeni Anayasa Sempozyumunu Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, o kapatılan ve müzeye dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi´nde yapmıştık. 27 Mayıs darbesinin, darbe mağdurlarının yargılandığı ve kaldığı Yassıada´yı da Demokrasi Adası haline getirdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu anlamda artık demokrasimizin kara lekelerini bir bir ortadan kaldırarak, Türkiye´yi demokrasi standartları yüksek, insan hak ve özgürlüklerinin en geniş anlamda uygulandığı, vatandaşlarımızın huzur, birlik, beraberlik içerisinde geleceğe adım attığı bir Türkiye inşasına hız kesmeden, Türkiye Yüzyılı´nda inşallah devam ediyoruz."

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