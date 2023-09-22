Bakan Tunç: Diyarbakır Anneleri teröre karşı net bir mesaj verdi (3)

'21YILDIRİKTİDARDAYIZ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, beraberindekilerle AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ile görüştü. Bakan Tunç, parti binasında düzenlenen `Teşkilat İstişare Toplantısı´nda partililerle bir araya geldi. Burada konuşma yapan Bakan Tunç, demokrasinin standartları anlamında birçok mesafe alındığını belirterek, "21 yıldır iktidardayız. Nereden nereye geldiğimiz, ülkemizi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl geliştirdiğimiz, demokrasinin standartlarını nasıl yükselttiğimiz ortada. İşte bu karşılıklı güven, 21 yıllık başarı. 21 yıl önce Diyarbakır nasıldı, bugün nasıl? Milyarlarca yatırıma sahne olmuş bir vilayetimiz. Diyarbakır'da biraz önce kapatılan cezaevini, o nezarethaneleri, görüşme odalarını ziyaret ettik. Nereden, nereye geldik? O cezaevlerinde tabela vardı, 'Sadece Türkçe konuşacaksın. Oğlunla ana dilinde konuşamazsın' diye. Çocuğuyla cezaevine gittiğinde kendi diliyle konuşamazdı insanlar. Siyaset, propaganda yapamazdı. Seçim sathı mahalinde istediği dille şimdi konuşabiliyor. O görüşmelerde istediği dille konuşabiliyor. Hatta öyle bir imkanlar çoğaldı ki şimdi görüntülü konuşmalar. İşte TRT Kurdi'den tutun da Kürtçe enstitü kurulmasına, ana dilde savunmaya varıncaya kadar. Tüm bunlar Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarının ve şimdi Cumhur İttifakı'nın destekleriyle uygulamalarıyla gerçekleştirildi" dedi.

`SOSYAL MEDYADA DEZANFORMASYONLA YABANCI KARŞITLIĞI YAPANLARIN TESPİTİ SÜRÜYOR´

Sahte görüntülerle sosyal medya üzerinden yabancı karşıtlığı yapanlarla ilgili tespitlerin sürdüğünü ifade eden Bakan Tunç, "Hep `önce insan´ demeye devam edeceğiz. 21 yıllık uygulamalarımızla da insanı yaşatacak sosyal ve ekonomik projelere ağırlık verdik. Bundan sonra da inşallah yeni dönemde insanımızı güçlendirmek için eğitimden, kültürden sosyal politikalara çalışmalara devam edeceğiz. 21 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep insanı güçlendirmek, insanımızın refahını artırmak için çalıştık. Özellikle sosyal medya üzerinden yabancı karşıtlığı yapmak isteyen, sahte görüntülerle de bunu yaymaya çalışan, yalan haberlerle dezenformasyonla beyin yıkamaya çalışan o kişilerle ilgili tespitler zaten yapılmaya devam ediyor. Bundan sonra da yapılmaya devam edecek. Hukuk durağan değildir. Yeni ihtiyaçlara yönelik özellikle önümüzde yargı reformu strateji belgeleri ile insan hakları eylem planları ile yeni ihtiyaçlara göre kendi insanımız için, Avrupa istediği için değil, bunları yapmaya devam edeceğiz. İnsan haklarının standartlarını daha da yükseltmenin, demokrasimizi daha da güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız. Tabii ki Türkiye'yi terörden arındırma mücadelemiz devam ediyor, bu anlamda hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Milletimizin huzurunu bozmak isteyen hangi terör örgütü olursa olsun bunları temizleme noktasındaki gayretimizden, kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz. Milletimizin huzuru bizim için önemli olan. Milletimizin topyekun güvenliği, hangi ırktan, dinden, dilden olursa olsun, topyekun birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek inşallah yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

'BİZ BURADA MİKROFONDAN KONUŞABİLİYORSAK SİZLER SAYESİNDEDİR'

Bakan Tunç, lider bir ülkeyi inşa etmenin gayreti içerisinde olacaklarını belirterek, şöyle dedi:

"Dış politikada Sayın Cumhurbaşkanı'mızı zaten takip ediyorsunuz. İşte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yine yaptığı konuşmada, dünyada adaleti, barışı, mazlumu savunan kaç lider var? O kürsüden, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyebilen ikinci bir lider çıkabildi mi bugüne kadar? Çıkmadı. Her genel kurul toplantısında bunları bütün dünyanın gözü önünde haykırabilen, dünyada adaleti, hakkaniyeti savunan Sayın Cumhurbaşkanı'mızla da gurur duyuyoruz, Türkiye eksenini oluşturan bir liderimiz. Milletimizle beraber artık dünyadaki özellikle çevremizde arabulucu rolü üstlenen hakkaniyetli, dengeli dış politikasıyla inşallah Türkiye Yüzyılı'nda güçlü, lider bir ülkeyi inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız. Pandemiye, depreme, çevremizdeki sıkıntılara rağmen 5 yıllık bir istikrar sürecini yakaladık. Şimdi onun tecrübesiyle Cumhurbaşkanlığının 2´nci dönemine başladık. Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıcındayız. Cumhuriyetimizin 100´üncü kuruluş yıl dönümü 29 Ekim, işte önümüzdeki 1 ay içerisinde Cumhuriyet Bayramı'nda 100 yılı tamamlamış olacağız. Geride kalan 100 yıllık bir tecrübemiz var. Bundan sonra da iktidarda hep sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz. AK Parti'nin en önemli özelliği ve 21 yıldan bu yana her seçimde açık ara birinci olmasının sebebi iktidarda milletin sesi olmasıdır. Milleti temsil etmesidir ve milleti ile beraber bu noktaya gelmesidir. Bundan sonra da milletimizden kopmadan, çünkü hep milletimiz bize destek verdi, milletimize borçluyuz. Biz burada bu mikrofondan konuşabiliyorsak sizler sayesindedir."