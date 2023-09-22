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        Bakan Tunç: Diyarbakır Anneleri teröre karşı net bir mesaj verdi (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 19:16 Güncelleme: 22.09.2023 - 19:20
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        Bakan Tunç: Diyarbakır Anneleri teröre karşı net bir mesaj verdi (4)
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        KARPUZFESTİVALİNEKATILDI

        Diyarbakır´a sabah saatlerinde gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kentte düzenlenen 13´üncü Karpuz Festivali programına katıldı. Dağkapı Meydanı´nda yapılan festivale Tunç ile birlikte Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, kamu kurum temsilcileri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Festivalde jandarma ve emniyet stantları da yer alırken jandarmanın kadavra arama köpeği Pusat ve Sair, mayın arama köpeği eğiticileri tarafından verilen komutlarla çocukların ilgi odağı oldu. Festivalde karpuz yeme, karpuz yuvarlama yarışması, karpuza en çok yakışan çocuk ve en ağır karpuz yarışmaları düzenlendi.

        ´KÜRTÇE ŞARKI SÖYLEMEK VE KASET SATMAK YASAKTI´

        Burada konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocukların ve gençlerin huzurlu bir geleceğe adım attığı istikrarlı kalkınma sürecinin hep devam edeceğini umduğunu söyledi. Tunç, "Aileyi, toplumu ve milleti topyekün ülkemizi güçlendirmeye devam edeceğiz inşallah. Adaletten hiç ayrılmayacağız. Hukukun üstünlüğünden kopmadan yolumuza devam edeceğiz. Bugüne kadar temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Ne engeller vardı. Ne tartışmalar oldu. Diyarbakırlı annemiz cezaevine gittiği zaman çocuğuyla kendi dilinde konuşamazdı. Bunun yolunu Recep Tayyip Erdoğan açtı. Siyasetçi kendi dilinde hitap edemezdi. Mahkemeye düştüğünde kendi dilinde konuşamazdı. Üniversitede ben kendi dilimde eğitim görmek istiyorum dediğinde bu mümkün değildi. Kürtçe şarkı söylemek ve kaset satmak yasaktı. O günleri yaşadı Türkiye, tüm bu yasakları kiminle aştı Türkiye, işte Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti iktidarıyla. İnşallah Cumhur İttifakıyla da hep beraber Türkiye Yüzyılı inşasında Diyarbakır´ın rolü çok önemli olacak. Türkiye, dünyanın en güçlü ülkesi olacak" dedi.

        Konuşmaların ardından festivalde derece yapanlara ödül verildi.

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