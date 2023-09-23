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        Amed Sportif Faaliyetler - İskenderunspor: 1-0

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup´ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, evinde ağırladığı İskenderunspor´u 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Bu mücadelede Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ile İskenderunspor Teknik Direktörü olan ağabeyi Ümit Bozkurt karşı karşıya geldi. Kardeş Bozkurt, ağabeyi Ümit'e maç öncesinde çiçek verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 19:47 Güncelleme: 23.09.2023 - 19:50
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        Amed Sportif Faaliyetler - İskenderunspor: 1-0
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup´ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, evinde ağırladığı İskenderunspor´u 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Bu mücadelede Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ile İskenderunspor Teknik Direktörü olan ağabeyi Ümit Bozkurt karşı karşıya geldi. Kardeş Bozkurt, ağabeyi Ümit'e maç öncesinde çiçek verdi.

        Diyarbakır Stadyum'unda İskenderunspor´u ağırlayan Amed Sportif Faaliyetler, maçı 1-0 kazandı. Müsabakanın ilk yarısında etkili oyuna rağmen gol çıkmadı. İkinci yarının büyük kısmında da eşitlik devam etti. Amed Sportif Faaliyetler,  Berk İsmail Ünsal'ın 90+4'üncü dakikada attığı gol ile mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

        İKİ KARDEŞ KARŞI KARŞIYA GELDİ

        Diyarbakır Stadyumu´nda oynanan maçta, futbol sahalarında bir ilk yaşandı. Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, İskenderunspor Teknik Direktörü olan ağabeyi Ümit Bozkurt ile karşı karşıya geldi. Maçtan önce Bozkurt kardeşler, birbirlerine sarılarak çiçek verip başarı diledi.

        Öte yandan İskenderunspor takımı maçtan önce depremzedeler anısına siyah forma ile fotoğraf çektirdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Diyarbakır - Burak EMEK

        2023-09-23 19:46:11

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