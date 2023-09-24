Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

         Yüzlerini atlet ve tişörtle kapatıp UNICEF´in bağışladığı bilgisayarları çaldılar

        DİYARBAKIR´ınSur ilçesinde yüzlerini, atlet ve tişörtleriyle kapatıp, girdikleri dernekte Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu´nun (UNICEF) bağışladığı 9 dizüstü bilgisayar ile 2 cep telefonunu çalan şüphelilere düzenlenen `Kermes´ operasyonunda, 2´si yaşı küçük 3 şüpheli ile bilgisayarları sattıkları 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. O anlar kameraya yansırken, çalınan bilgisayarlar da ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 09:10 Güncelleme: 24.09.2023 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
         Yüzlerini atlet ve tişörtle kapatıp UNICEF´in bağışladığı bilgisayarları çaldılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR´ınSur ilçesinde yüzlerini, atlet ve tişörtleriyle kapatıp, girdikleri dernekte Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu´nun (UNICEF) bağışladığı 9 dizüstü bilgisayar ile 2 cep telefonunu çalan şüphelilere düzenlenen `Kermes´ operasyonunda, 2´si yaşı küçük 3 şüpheli ile bilgisayarları sattıkları 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. O anlar kameraya yansırken, çalınan bilgisayarlar da ele geçirildi.

        Sur ilçesinde bulunan bir derneğe 13 Eylül'de giren 3 şüpheli atlet ve tişörtleriyle yüzlerini gizleyerek, UNICEF´in bağışladığı 9 dizüstü bilgisayar ile dernekte bulunan 2 cep telefonunu çaldı. Dernek yöneticilerinin fark etmesi üzerine durum polise bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, derneğe gelerek, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Dernek ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. S.D. ve yaşları küçük H.B. ile H.A. düzenlenen `Kermes´ operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgularında çaldıkları malzemeleri 2 kişiye sattıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında malzemeleri satın alan ve isimleri belirtilmeyen 2 kişi de gözaltına alındı, çalınan malzemeler ele geçirildi. 2´si çocuk 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" sa...
        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" sa...
        Diyarbakır'da 1 ton 530 kilogram esrar ve 2 milyon 850 kök skunk bitkisi el...
        Diyarbakır'da 1 ton 530 kilogram esrar ve 2 milyon 850 kök skunk bitkisi el...
        Amed Sportif Faaliyetler - İskenderunspor: 1-0
        Amed Sportif Faaliyetler - İskenderunspor: 1-0
        DHA´nın `dilek-şikayet kutusu´ haberi belgesel oldu, Altın Koza´da finale k...
        DHA´nın `dilek-şikayet kutusu´ haberi belgesel oldu, Altın Koza´da finale k...
        Diyarbakırlı Sedef, güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim'i dünyaya duyurmak istiyor
        Diyarbakırlı Sedef, güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim'i dünyaya duyurmak istiyor
        Profesör Görür: Siyaset üstü bir bakanlıkla Türkiye'yi 10- 15 yılda depreme...
        Profesör Görür: Siyaset üstü bir bakanlıkla Türkiye'yi 10- 15 yılda depreme...