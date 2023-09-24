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        Diyarbakır´da 3 milyon 600 bin kök skunk ve Hint keneviri ele geçirildi

        DİYARBAKIR´ınSilvan ve Lice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 milyon 684 bin 160 kök Hint keneviri ve skunk ile 81 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:15
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        Diyarbakır´da 3 milyon 600 bin kök skunk ve Hint keneviri ele geçirildi
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        DİYARBAKIR´ınSilvan ve Lice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 milyon 684 bin 160 kök Hint keneviri ve skunk ile 81 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı. 

        İl Jandarma Komutanlığı´nca, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla çalışma yapıldı. Çalışma sonunda Lice ilçesi Akçabudak, Bayırlı ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş ve Silvan ilçesi Dolaplıdere Mahallesi kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sinan Uçan operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 2 milyon 850 bin 160 kök skunk ile 834 bin kök Hint keneviri bitkisi ve 81 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucular numune alındıktan sonra imha edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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