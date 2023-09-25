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        Polisten kaçan alkollü sürücü, bariyerini kırıp girdiği sitede araçlara çarpıp hasar verdi

        DİYARBAKIR´dapark halindeki araçlara çarpan alkollü sürücü, kendisini takip eden polislerin üzerine sürdüğü otomobiliyle kaçmak isterken, bir sitenin bariyerini kırıp içeri girerek, park halindeki 4 araca daha hasar verdiı. Polis, lastiklerine ateş ederek durdurduğu otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 00:30 Güncelleme: 25.09.2023 - 00:35
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        Polisten kaçan alkollü sürücü, bariyerini kırıp girdiği sitede araçlara çarpıp hasar verdi
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        DİYARBAKIR´dapark halindeki araçlara çarpan alkollü sürücü, kendisini takip eden polislerin üzerine sürdüğü otomobiliyle kaçmak isterken, bir sitenin bariyerini kırıp içeri girerek, park halindeki 4 araca daha hasar verdiı. Polis, lastiklerine ateş ederek durdurduğu otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı. 

        Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi´nde meydana geldi. Caddede park halindeki araçlara çarpan 23 ADY 218 plakalı lüks otomobilin sürücüsü H.P., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin üzerine otomobili sürerek, kaçmaya başladı. Takibe alınan H.P., bir sitenin güvenlik bariyerini kırıp içeri girdi. Burada da 4 araca çarparak hasara neden olan H.P.´nin otomobili, lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Alkollü olduğu belirlenen H.P. gözaltına alınırken, ilk belirlemelere göre 6 araca çarparak hasara neden olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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