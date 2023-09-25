POLİSTEN KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, BARİYERİNİ KIRIP GİRDİĞİ SİTEDE ARAÇLARA ÇARPIP HASAR VERDİ DİYARBAKIR'dapark halindeki araçlara çarpan alkollü sürücü, kendisini takip eden polislerin üzerine sürdüğü otomobiliyle kaçmak isterken, bir sitenin bariyerini kırıp içeri girerek, park halindeki 4 araca daha hasar verdi. Polis, lastiklerine ateş ederek durdurduğu otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.

DİYARBAKIR'dapark halindeki araçlara çarpan alkollü sürücü, kendisini takip eden polislerin üzerine sürdüğü otomobiliyle kaçmak isterken, bir sitenin bariyerini kırıp içeri girerek, park halindeki 4 araca daha hasar verdi. Polis, lastiklerine ateş ederek durdurduğu otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede park halindeki araçlara çarpan 23 ADY 218 plakalı lüks otomobilin sürücüsü H.P., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin üzerine otomobili sürerek, kaçmaya başladı. Takibe alınan H.P., bir sitenin güvenlik bariyerini kırıp içeri girdi. Burada da 4 araca çarparak hasara neden olan H.P.'nin otomobili, lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Alkollü olduğu belirlenen H.P. gözaltına alınırken, ilk belirlemelere göre 6 araca çarparak hasara neden olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polisten kaçan otomobil

-Zarar gören otomobil

-Site girişi

-Polislerin sitede beklemesi

-Polis arabaları

-Genel ve Detay görüntüler

DHA-Gündem - Türkiye-Diyarbakır - Burak EMEK, Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-09-25 00:36:25