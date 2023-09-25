Diyarbakır´da, kaçakçılık operasyonlarında 13 milyon liralık malzeme ele geçirildi: 55 gözaltı

DİYARBAKIRpolisinin son 10 günde düzenlediği 47 kaçakçılık operasyonunda 13 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi, 55 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde kaçakçılık suçlarını önlemeye, suçluları yakalamaya, suç unsurlarını ele geçirmeye, oluşan haksız ekonomik kazanç ile ülke ekonomisine verilen zararın bertaraf edilmesine yönelik 10 gün içerisinde 47 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 32 bin 777 paket çeşitli markalarda sigara, 64 bin 320 yaprak sigara sarma kağıdı, 79 kilo 34 gram nargile tütünü, 204 elektronik sigara, 62 elektronik sigara likiti, 66 şişe alkollü içki, 22 bin 48 mobilya menteşesi, farklı markalarda 2 bin 482 güneş gözlüğü, bin 340 çift spor ayakkabı, 118 cep telefonu, 89 cep telefonu aksesuarı, 12 bin 648 litre akaryakıt, 170 kilo protein tozu ve 51 kilo protein tozu yapımında kullanılan sıvı malzeme ele geçirildi. Kaçak eşyaların değerinin yaklaşık 13 milyon TL olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.