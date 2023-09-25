Müzik öğretmeni, ilaç almak gittiği eczanenin önünde kalp krizi geçirip öldü (2)
DEDESİNİN3KARDEŞİ DE KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞ
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilaç almak için girdiği nöbetçi eczanenin kapısında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden müzik öğretmeni Ahmet Kotan´ın (27) cenazesi, getirildiği memleketi Diyarbakır´ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı´nda toprağa verildi. Kotan için Kulp Hevedanlılar Yas Evi´nde taziye kuruldu. Ailenin 5 çocuğundan 4´üncüsü olan Kotan´ın, dedesinin 3 kardeşinin de çeşitli zamanlarda kalp krizinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.