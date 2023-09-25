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        Müzik öğretmeni, ilaç almak gittiği eczanenin önünde kalp krizi geçirip öldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 17:53 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:55
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        Müzik öğretmeni, ilaç almak gittiği eczanenin önünde kalp krizi geçirip öldü (2)
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        DEDESİNİN3KARDEŞİ DE KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞ

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilaç almak için girdiği nöbetçi eczanenin kapısında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden müzik öğretmeni Ahmet Kotan´ın (27) cenazesi, getirildiği memleketi Diyarbakır´ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı´nda toprağa verildi. Kotan için Kulp Hevedanlılar Yas Evi´nde taziye kuruldu. Ailenin 5 çocuğundan 4´üncüsü olan Kotan´ın, dedesinin 3 kardeşinin de çeşitli zamanlarda kalp krizinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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