Alkollü sürücü otomobille bariyeri kırıp siteye girdi DİYARBAKIR´dacaddede otomobille park halindeki araçlara çarpan, polislerden kaçarken bariyerleri kırarak girdiği sitede 4 araca daha hasar veren oto tamircisi H.P., gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan alkollü sürücü H.P., adli kontrolle serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR´dacaddede otomobille park halindeki araçlara çarpan, polislerden kaçarken bariyerleri kırarak girdiği sitede 4 araca daha hasar veren oto tamircisi H.P., gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan alkollü sürücü H.P., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 24 Eylül akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi´nde meydana geldi. Caddede park halindeki araçlara çarpan 23 ADY 218 plakalı otomobilin sürücüsü H.P., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin üzerine otomobilini sürerek, kaçmaya çalıştı. Takibe alınan H.P., bir sitenin güvenlik bariyerini kırıp içeri girdi. Burada da 4 araca çarparak hasar veren H.P.´nin otomobili, lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Alkollü olduğu belirlenen H.P. gözaltına alınırken, 6 araca çarparak hasara neden olduğu tespit edildi.

MÜŞTERİSİNİN ARACIYLA GELMİŞ

H.P.´nin Mardin´den geldiği ve oto tamircisi olduğu, kullandığı aracın da müşterisinin otomobili olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.P., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Hasar verdiği araçların sahiplerinin de H.P.´den şikayetçi olduğu öğrenildi.