Diyarbakır´da trafo alev alev yandı

DİYARBAKIR´ınBismil ilçesinde bir enerji şirketine ait trafoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatte kontrol altına alarak söndürdüğü yangında mahalle, elektriksiz kaldı.

Yangın, akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı kırsal Kağıtlı Mahallesi´nde meydana geldi. Mahalledeki bir enerji şirketine ait trafoda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm trafoyu sardı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahalle elektriksiz kalırken, enerji şirketi çalışanları trafonun onarımı için çalışma başlattı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.