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        Diyarbakır'da inşaatın 10'uncu katından düşen kişi ağır yaralandı

        DİYARBAKIR'dayapımı devam eden 15 katlı inşaatın 10'uncu katından düşen B.E. adlı erkek ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 18:45 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:50
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        Diyarbakır'da inşaatın 10'uncu katından düşen kişi ağır yaralandı
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        DİYARBAKIR'dayapımı devam eden 15 katlı inşaatın 10'uncu katından düşen B.E. adlı erkek ağır yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde yapımı süren 15 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatı devam eden binanın onlarca kat yüksekliğinden bir erkeğin düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde düşen kişinin ağır yaralı olduğu belirlenince ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve isminin B.E. olduğu öğrenilen kişinin vücudundan kırıklar olduğu belirtildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ise B.E.'nin inşaatın 10'uncu katından düştüğü saptandı. B.E.'nin inşaatta çalışıp, çalışmadığı ve olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

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