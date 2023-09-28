Diyarbakır´da 1 ton 319 kilo esrar ve 2 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

DİYARBAKIR´ınLice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 ton 319 kilo esrar, 2 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bulmak amacıyla Lice ilçesi Ziyaret ve Bağlan mahalleleri kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 ton 319 kilo esrar ile 2 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.