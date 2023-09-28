Parti il başkanının katili 2 yıl sonra yakalandı; 10 bin TL için öldürmüş DİYARBAKIR´ınBismil ilçesinde 2021´de silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra yaşamını yitiren Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı (60) cinayetinin şüphelisi Selçuk Işık (25), 2 yıl sonra polisin düzenlediği operasyonla saklandığı yerde yakalandı. Çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf eden Işık, "Kendisine 10 bin lira ödeyerek tabanca için anlaştık. Tabancayı teslim etmeyince paramı almak için Bismil´e gittim. Bana silah göstermesi üzerine öldürdüm" dedi. Işık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR´ınBismil ilçesinde 2021´de silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra yaşamını yitiren Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı (60) cinayetinin şüphelisi Selçuk Işık (25), 2 yıl sonra polisin düzenlediği operasyonla saklandığı yerde yakalandı. Çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf eden Işık, "Kendisine 10 bin lira ödeyerek tabanca için anlaştık. Tabancayı teslim etmeyince paramı almak için Bismil´e gittim. Bana silah göstermesi üzerine öldürdüm" dedi. Işık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 6 Eylül 2021´de akşam saatlerinde Bismil ilçesi Fırat Mahallesi´nde meydana geldi. Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı, 9 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Camcı ve bir arkadaşı ile kafede oturdukları sırada bir kişinin tabanca ile ateş etmesiyle yaralandı. 2´si göğsüne olmak üzere vücudunun 6 yerine kurşun isabet eden Camcı, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Camcı, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Camcı'nın cenazesi yakınları tarafından alınarak defnedildi.

2 GÜN ÖNCE OPERASYON DÜZENLENDİ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ziya Camcı´nın öldürülmesiyle ilgili olarak geniş çaplı araştırma yaptı. Ekipler, iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarından Camcı´yı, Selçuk Işık´ın öldürdüğünü ve çevreyi gözetleyerek kaçışına yardım eden kişinin de Hebun Işık (24) olduğunu belirledi. Yapılan çalışmada Selçuk Işık´ın Bağlar ilçesinde bir sitede bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Işık, 2 gün önce düzenlenen operasyonla yakalandı. Hebun Işık´ın da başka suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. Şüpheli Selçuk Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede suçunu itiraf eden Işık, Camcı´ya 10 bin TL ödeyerek tabanca karşılığında anlaştıklarını ancak tabancanın kendisine teslim edilmediğini belirterek, "Tabancayı teslim etmeyince paramı almak için Bismil´e gittim. Bana silah göstermesi üzerine öldürdüm" dedi. Selçuk Işık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.