Güncellenen eğitimle ambulans sürücüleri, vakalara hem hızlı hem daha güvenli ulaşacak DİYARBAKIRİl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nce, 7 ilde görev yapan 26 eğitmene, güncellenen Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE) verildi. Sağlık Bakanlığı Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi Koordinatörü Cumali Yıldız, "Eski eğitimimiz yine güzel bir eğitimdi. Bu güncellenen eğitimle güvenliği biraz daha ön plana çıkarmış durumdayız. Çünkü biliyoruz ki ambulans kazalarında birçok arkadaşımız görev şehidi oldu. Bundan dolayı kazaların en aza indirilmesini düşünüyoruz. Bu anlamda temel fark, güvenliğin biraz daha artırılması diyebiliriz. Bu eğitimlerle en güvenli sürüş eğitimini ve hangi vakada ne yapmamız gerekir onu gösteriyoruz" dedi.

DİYARBAKIRİl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nce, 7 ilde görev yapan 26 eğitmene, güncellenen Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE) verildi. Sağlık Bakanlığı Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi Koordinatörü Cumali Yıldız, "Eski eğitimimiz yine güzel bir eğitimdi. Bu güncellenen eğitimle güvenliği biraz daha ön plana çıkarmış durumdayız. Çünkü biliyoruz ki ambulans kazalarında birçok arkadaşımız görev şehidi oldu. Bundan dolayı kazaların en aza indirilmesini düşünüyoruz. Bu anlamda temel fark, güvenliğin biraz daha artırılması diyebiliriz. Bu eğitimlerle en güvenli sürüş eğitimini ve hangi vakada ne yapmamız gerekir onu gösteriyoruz" dedi.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, ambulans kazalarının önlenmesi, etkin ve verimli bir hizmet sunulması amacıyla sürücülere `Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi´ (ASTE) olarak verilen eğitim, `Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi´ (ASGE) olarak yakın zamanda revize edildi. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nce, Şırnak, Mardin, Batman, Siirt, Malatya, Bingöl ve Elazığ´da görev yapan 26 eğitmene de ASGE eğitimi verildi. 5 gün süren, 8 saat teorik ve 16 saat uygulamalı eğitimle sürücüler, tehlikeli durumlarda yapılması gereken doğru manevralarla güvenli sürüş becerilerini kazanarak vakalara hem hızlı, hem de daha güvenli ulaşacak. Eğitimini tamamlayarak sertifikasını alan eğitmenler, görev yaptıkları illerde sağlık çalışanlarına bu eğitimi verecek. Verilen eğitim havadan da görüntülendi.

`KAZALARIN EN AZA İNDİRİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ´

Eğitimlerini tamamlayan ve sertifikaları alan eğitmenlerin de, kendi illerinde ambulans sürücülerine eğitim vereceğini belirten Sağlık Bakanlığı Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi Koordinatörü Cumali Yıldız, "Biz güvenli ambulans sürüş eğitici eğitimi yapıyoruz. Diyarbakır ile beraber 8 ilimizin ambulans eğitmenleri burada. 11 eğitmenimiz, 26 kursiyerimiz mevcut. Onlarla en güvenli ambulans sürüş tekniklerinin eğitimini yapıyoruz. Bu arkadaşlarımız daha sonra illerine gidecekler ve oradaki çalışan personele bilgileri aktaracaklar. Başarılı olanlara sertifikaları verilecek. Burada Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Malatya, Bingöl ve Elazığ illerindeki eğitmenler burada. Bizim güncelleşmiş ambulans sürüş teknikleri eğitimini alıyorlar. Daha sonra bu bilgileri kendi illerinde uygulayacaklar. 5 günlük bir eğitici eğitimidir. Bunu aldıktan sonra kendi illerinde hayata geçirecekler. Eski eğitimimiz yine güzel bir eğitimdi. Bu güncellenen eğitimle güvenliği biraz daha ön plana çıkarmış durumdayız. Çünkü biliyoruz ki ambulans kazalarında birçok arkadaşımız görev şehidi oldu. Bundan dolayı kazaların en aza indirilmesini hedefliyoruz. Bu anlamda temel farkın güvenliğin biraz daha artırılması diyebiliriz" diye konuştu.

`SİREN ÇALMAYAN AMBULANSLAR DA DİKKATE ALINMALI´

Siren çalmayan ambulansların da diğer sürücüler tarafından dikkate alınmasını gerektiğini belirten Yıldız, "Ambulansların temel hedefi vakalara en iyi şekilde yardımcı olmaktır. Ambulanslarımız bazen siren çalmazlar ama içerisinde kalp krizi yaşayan birini taşıyordur. En acil vaka olmasına rağmen neden siren çalmaz çünkü siren çalarsak kalp krizi geçiren vatandaşı heyecanlandırarak, kalp üzerindeki baskısını artırabiliriz. Bu da kötü sonuçların çıkmasına neden olabiliyor. Biz diğer sürücülerin ambulansı gördüklerinde siren çalmasa dahi dikkate alınmasını istiyoruz. Bu eğitimler en güvenli sürüş eğitimi ve hangi vakada ne yapmamız gerekir onu gösteriyoruz. Siren çalacağımız vakalar var, çalmayacağımız vakalar var. Boş ambulansların siren çalması gereksiz siren çaldığı anlamına gelmez. Kötü bir ihbar alınmıştır. Çoklu bir trafik kazası ihbarı alınmıştır. Bu durumda ambulanslar sirenlerini kullanırlar. Çünkü bir dakikalık zaman kaybı kişinin hayatta kalma şansını değiştirebilir" ifadelerini kullandı.