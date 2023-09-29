Sınav için Diyarbakır´a gelen Gökhan´dan 5 gündür haber alınamıyor ANTALYA´danDiyarbakır´ın Bismil ilçesine lise sorumluluk sınavlarına girmek için gelen Gökhan Özer´den (18), 5 gündür haber alınamıyor. Oğlunun bulunması için yardım isteyen Nejdet Özer, "Çok merak ediyoruz, bir an önce oğlum Gökhan´dan bir haber almak istiyoruz. Hem ben hem annesi hem de kardeşleri perişan olduk. Oğlum neredeysen lütfen bize ulaş" dedi.

ANTALYA´danDiyarbakır´ın Bismil ilçesine lise sorumluluk sınavlarına girmek için gelen Gökhan Özer´den (18), 5 gündür haber alınamıyor. Oğlunun bulunması için yardım isteyen Nejdet Özer, "Çok merak ediyoruz, bir an önce oğlum Gökhan´dan bir haber almak istiyoruz. Hem ben hem annesi hem de kardeşleri perişan olduk. Oğlum neredeysen lütfen bize ulaş" dedi.

Antalya´nın Kepez ilçesinde ailesiyle yaşayan Gökhan Özer (18), 21 Eylül günü, bir sonraki gün yapılacak olan lise sorumluluk sınavlarına girmek üzere memleketi Diyarbakır´ın Bismil ilçesine geldi. Babaannesinde kalan Özer, cuma günü sınava girdi. Pazartesi bir sınavı daha olan Gökhan Özer, pazar günü evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları kendi imkanlarıyla Özer´e ulaşamayınca polise haber verdi. Gökhan Özer´in bazı yakınlarına İBAN numarasını göndererek para istediği ve gelen paraların da R.K. adlı birinin hesabına aktarıldığı tespit edildi.

Gökhan Özer´in bulunması için çalışma sürerken, babası Nejdet Özer, oğlunun herhangi bir kötü alışkanlığı ve kötü bir arkadaş çevresinin olmadığını belirterek, "Çok merak ediyoruz, bir an önce oğlum Gökhan´dan bir haber almak istiyoruz. Hem ben hem annesi hem de kardeşleri perişan olduk. Oğlum, neredeysen lütfen bize ulaş" dedi.

`BİZE BANKA BİLGİLERİNİ VERİP KAPATTI´

Kuzeni Murat Özer de Gökhan´ın kaybolmadan önce diğer kuzenlerinden para istediğini belirterek, "Gökhan, Bismil´e vardıktan sonra, sorumluluk sınavına girmiş. Daha sonra pazar günü saat 17.00´den sonra kendisine ulaşamadık. Bazı yerlerden, babasından ve kuzenlerinden para isteyip almış. Sonra bir kez görüşebildik, `Neden aldın, neredesin´ diye sorduk. Sadece bize banka bilgilerini verip kapattı. Bir daha da ona ulaşamadık. İstediği paraları da R.K. adında bir kişinin hesabına göndermiş. R.K. arkadaşı mı değil mi, onu da bilmiyoruz. 5 gündür haber alamıyoruz. En son Diyarbakır merkezinde olduğunu duyduk. Görenlerin, duyanların polise ve bize haber vermelerini istiyoruz" diye konuştu.