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        Sınav için Diyarbakır´a gelen Gökhan´dan 5 gündür haber alınamıyor

        ANTALYA´danDiyarbakır´ın Bismil ilçesine lise sorumluluk sınavlarına girmek için gelen Gökhan Özer´den (18), 5 gündür haber alınamıyor. Oğlunun bulunması için yardım isteyen Nejdet Özer, "Çok merak ediyoruz, bir an önce oğlum Gökhan´dan bir haber almak istiyoruz. Hem ben hem annesi hem de kardeşleri perişan olduk. Oğlum neredeysen lütfen bize ulaş" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:04 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:05
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        Sınav için Diyarbakır´a gelen Gökhan´dan 5 gündür haber alınamıyor
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        ANTALYA´danDiyarbakır´ın Bismil ilçesine lise sorumluluk sınavlarına girmek için gelen Gökhan Özer´den (18), 5 gündür haber alınamıyor. Oğlunun bulunması için yardım isteyen Nejdet Özer, "Çok merak ediyoruz, bir an önce oğlum Gökhan´dan bir haber almak istiyoruz. Hem ben hem annesi hem de kardeşleri perişan olduk. Oğlum neredeysen lütfen bize ulaş" dedi.

        Antalya´nın Kepez ilçesinde ailesiyle yaşayan Gökhan Özer (18), 21 Eylül günü, bir sonraki gün yapılacak olan lise sorumluluk sınavlarına girmek üzere memleketi Diyarbakır´ın Bismil ilçesine geldi. Babaannesinde kalan Özer, cuma günü sınava girdi. Pazartesi bir sınavı daha olan Gökhan Özer, pazar günü evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları kendi imkanlarıyla Özer´e ulaşamayınca polise haber verdi. Gökhan Özer´in bazı yakınlarına İBAN numarasını göndererek para istediği ve gelen paraların da R.K. adlı birinin hesabına aktarıldığı tespit edildi. 

        Gökhan Özer´in bulunması için çalışma sürerken, babası Nejdet Özer, oğlunun herhangi bir kötü alışkanlığı ve kötü bir arkadaş çevresinin olmadığını belirterek,  "Çok merak ediyoruz, bir an önce oğlum Gökhan´dan bir haber almak istiyoruz. Hem ben hem annesi hem de kardeşleri perişan olduk. Oğlum, neredeysen lütfen bize ulaş" dedi.

        `BİZE BANKA BİLGİLERİNİ VERİP KAPATTI´

        Kuzeni Murat Özer de Gökhan´ın kaybolmadan önce diğer kuzenlerinden para istediğini belirterek, "Gökhan, Bismil´e vardıktan sonra, sorumluluk sınavına girmiş. Daha sonra pazar günü saat 17.00´den sonra kendisine ulaşamadık. Bazı yerlerden, babasından ve kuzenlerinden para isteyip almış. Sonra bir kez görüşebildik, `Neden aldın, neredesin´ diye sorduk. Sadece bize banka bilgilerini verip kapattı. Bir daha da ona ulaşamadık. İstediği paraları da R.K. adında bir kişinin hesabına göndermiş. R.K. arkadaşı mı değil mi, onu da bilmiyoruz. 5 gündür haber alamıyoruz. En son Diyarbakır merkezinde olduğunu duyduk. Görenlerin, duyanların polise ve bize haber vermelerini istiyoruz" diye konuştu.

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