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        Diyarbakır'da 4 katlı binada yangın

        DİYARBAKIR'da4 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:59 Güncelleme: 29.09.2023 - 18:00
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        Diyarbakır'da 4 katlı binada yangın
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        DİYARBAKIR'da4 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Doktor Sıtkı Güral Caddesi´ndeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katında öğleden sonra yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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