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        Diyarbakır´da ambulans helikopter felç geçiren hasta için havalandı

        DİYARBAKIR'ınKulp ilçesinde felç geçiren Raif Ceri (73), ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 10:54 Güncelleme: 30.09.2023 - 10:55
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        Diyarbakır´da ambulans helikopter felç geçiren hasta için havalandı
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        DİYARBAKIR'ınKulp ilçesinde felç geçiren Raif Ceri (73), ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

        Kulp ilçesinde oturan Raif Ceri, rahatsızlanınca Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Felç geçirdiği belirlenen Ceri´nin acil sevki istendi. Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta Merkezi' ile yapılan görüşmelerin ardından, İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait hava ambulansı talep edildi. Ceri, ambulans helikopterle alınarak Dicle Üniversitesi heliportunda bekleyen sağlık ekibine teslim edildi. Raif Ceri, götürüldüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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