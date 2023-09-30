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        Kiralık daire bulamayınca sokakta kalan aile, misafirhaneye yerleştirildi

        DİYARBAKIR´dakağıt toplayıcılığı yaparak geçimlerini sağlayan, depremde ağır hasar alan evlerini boşaltan 4 çocuklu Oynar ailesi, kiraladıkları depodan da çıkmak zorunda kalınca, yüksek kiralar nedeniyle ev bulamadı. Sokakta kalan aile, Büyükşehir Belediyesi´nin misafirhanesine yerleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:15
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        Kiralık daire bulamayınca sokakta kalan aile, misafirhaneye yerleştirildi
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        DİYARBAKIR´dakağıt toplayıcılığı yaparak geçimlerini sağlayan, depremde ağır hasar alan evlerini boşaltan 4 çocuklu Oynar ailesi, kiraladıkları depodan da çıkmak zorunda kalınca, yüksek kiralar nedeniyle ev bulamadı. Sokakta kalan aile, Büyükşehir Belediyesi´nin misafirhanesine yerleştirildi.

        Kağıt toplayıcılığı yaparak geçimlerini sağlayan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi´ndeki ağır hasar alan evlerini boşaltan 4 çocuklu Sezer (27) ve Hediye Oynar (26) çifti, 2 ay çadırda kaldıktan sonra 2 aylığına kiraladıkları bir depoda 6 ay kaldı. Depo sahibi `Oğlumu evlendireceğim, çıkın´ deyince yine evsiz kalan aile, yüksek kira fiyatları nedeniyle ev bulamadı. Aile bunun üzerine bir hafta önce Kayapınar ilçesindeki bir parkta yaşamaya başladı. Durumunun bildirilmesi üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sokaktan alınan aile, 15 günlüğüne belediye misafirhanesine yerleştirildi.

        `ÇOCUKLARIMIZ DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALDI´

        Eşinin maddi durumu olmadığı için geçimlerini zor sağladığını belirten Hediye Oynar, "Ben bir depo kiraladım, eşyalarımı içine koydum. Kiraladığım deponun sahibi geçici olarak 2 aylığına bize kiraya vermişti. 6 aydır içinde kaldık. Ev sahibinin oğlunun düğünü vardı diye, bizi mecburiyetten çıkarmak zorunda kaldı. Biz de depodan mecburiyetten çıktık, kalacak yer bulamadık. Kiralar 10 bin, 15 bin TL´yi buldu. Ev bulamadık, mecburiyetten parka geldik. Eşim şu an ev arıyor, naylon ve karton topluyor. Sakat ve durumumuz yok. Şu an hasta ve bu şekilde gidip uygun bir ev arıyor. Normalde aşağıdaki parkta kalıyorduk, 2 gündür de bu parka geldik. Kimse de bize burada kiralık ev vermiyor, fakir olduğumuz için. Ne yapacağız bilmiyorum. 2 çocuğum okula gidiyor. İsimleri İlayda ve Baver. Her ikisi de geçen sene devamsızlıktan sınıfta kaldılar. Bu sene yine böyle olacak herhalde. Kayınvalidemin 6 yetimi var, onlara haber bile vermedim. Hiçbir şekilde söyleyemedim. Ailemle de pek görüşmüyorum. Eşimle kaçarak evlendiğim için ailemle de pek görüşmüyorum. Yardım istiyorum. Şimdilik buradayız, ne yapacağız bilmiyorum, burada bekleyeceğiz. Allah´ın emri neyse odur, başka diyecek hiçbir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

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