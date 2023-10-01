Diyarbakır´da 350 bin 620 kök Hint keneviri ve skunk bitkisi, 121 kilo esrar ele geçirildi DİYARBAKIR´ınLice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 350 bin 620 kök Hint keneviri ve skunk bitkisi, 121 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR´ınLice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 350 bin 620 kök Hint keneviri ve skunk bitkisi, 121 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi Kutlu Mahallesi kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Açıcı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan arazi taramasında menfez içerisine gizlenmiş 121 kilo esrar ile 150 bin 500 kök skunk ve 200 bin 120 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bir evde yapılan aramada 600 gram esrar, 1 av tüfeği, 1 hassas terazi ve 15 fişek bulundu. 4 şüpheli gözaltına alınırken, Hint keneviri ve skunk bitkileri numune alındıktan sonra imha edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.