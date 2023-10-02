Bismil'de 'Huzur asayiş' uygulamalarında 25 tutuklama

DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde son 2 haftada düzenlenen 'Huzur asayiş' uygulamalarında çeşitli suçlardan gözaltına alınan 57 şüpheliden 25'i, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından son 2 haftada gerçekleştirilen 'Huzur asayiş' uygulamalarında eğlence mekanları, metruk binalar, park bahçeler, okul ve halkın yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıldı. Polisin çalışmasında 16'sı çeşitli suçlardan aranan olmak üzere 57 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde 4 ruhsatsız av tüfeği, 2'si kurusıkı 4 tabanca, 290 mermi, 62 fişek, 580 paket tütün mamulü, 4 çalıntı motosiklet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin TL'ye de el koyuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.