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        Yol kenarına çekilen otomobile, TIR çarptı: 2'si çocuk 6 yaralı

        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde lastiği patladığı için yol kenarına çekilen otomobile, TIR çarptı. Kazada otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 10:57 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:00
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        Yol kenarına çekilen otomobile, TIR çarptı: 2'si çocuk 6 yaralı
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        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde lastiği patladığı için yol kenarına çekilen otomobile, TIR çarptı. Kazada otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi, yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Bismil-Batman kara yolunda meydana geldi. E.E. (25) idaresindeki 21 TD 275 plakalı otomobilin lastiği patladı. E.E., lastiğin tamiri içi otomobili yol kenarına park etti. Bu sırada, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, otomobile arkadan çarptı. Kazada aynı aileden A.E. (2), T. E. (28), R.E. (5), H.E. (23), M.E. (24) ile Z.K. (42) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.E. ile M.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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