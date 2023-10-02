Diyarbakır'da araçlardan hırsızlık şüphelileri kameradan belirlenip yakalandı

DİYARBAKIR'da,park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı, kamera görüntülerinden tespit edilip gözaltına alınan 1'i kadın 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesinde araçlardan yapılan hırsızlıklarla ilgili ihbar üzerine çalışma yaptı. Şikayetlerin olduğu bölgelerde iş yeri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler G.S. adlı kadın ile M.B.D. ve Ü.C.'nin farklı yöntemlerle kapılarını açtıkları araçlardan hırsızlık yaptıklarını tespit etti. Şüpheliler, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramada 1 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.