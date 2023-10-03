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        Sigara alıp, yıkatması için aracını verdiği çırağı 2 kız kardeşe çarptı

        DİYARBAKIR'da14 yaşındaki E.K.'nin kullandığı hafif ticari araç, sokakta oynayan 2 kız kardeşe çarptı. 2 kardeş yaralanırken, berber çırağı E.K. ile ustası Recep D. (25) gözaltına alındı. Recep D.'nin sigara alıp, aracı yıkatması aracı çırağı E.K.'ye verdiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:12 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:15
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        Sigara alıp, yıkatması için aracını verdiği çırağı 2 kız kardeşe çarptı
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        DİYARBAKIR'da14 yaşındaki E.K.'nin kullandığı hafif ticari araç, sokakta oynayan 2 kız kardeşe çarptı. 2 kardeş yaralanırken, berber çırağı E.K. ile ustası Recep D. (25) gözaltına alındı. Recep D.'nin sigara alıp, aracı yıkatması aracı çırağı E.K.'ye verdiği ortaya çıktı.

        Olay, 1 Ekim'de öğle saatlerinde Medya Mahallesi'nde meydana geldi. Hızla gelen 06 BFP 539 plakalı hafif ticari araç, sokakta oynayan kız kardeşler C.Y. ile A.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kız kardeşler metrelerce savrulurken, sürücü hızını yavaşlatmadan kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 kardeş özel bir hastaneye kaldırılırken, C.Y.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Çalışma başlatan polis de sürücünün berber çırağı E.K. olduğunu belirledi. Hafif ticari aracın ise berber Recep D.'ye ait olduğu tespit edildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. Sorguda, Recep D.'nin sigara alıp, aracı yıkatması aracı çırağı E.K.'ye verdiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep D. tutuklandı, çırağı E.K. serbest bırakıldı.

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