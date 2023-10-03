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        Restore edilen tarihi yapıda çökme: 2 işçi yaralı

        DİYARBAKIR'da,tarihi yapının restorasyon çalışmasında iç kısımda meydana gelen çökme sonucu 2 işçi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:42 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:45
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        Restore edilen tarihi yapıda çökme: 2 işçi yaralı
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        DİYARBAKIR'da,tarihi yapının restorasyon çalışmasında iç kısımda meydana gelen çökme sonucu 2 işçi, yaralandı.

        Olay, öğleden sonra, Sur ilçesi Hasırlı Mahallesi Köprülü Sokak'taki tek katlı tarihi yapıda meydana geldi. Zemin katta yapılan restorasyon çalışması sırasında çökme oldu. Beton bloklarla birlikte, bodrum kata düşen isimleri öğrenilemeyen 2 işçi yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Restorasyon yapılan bölgede de çalışmalar durduruldu.

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