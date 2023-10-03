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        Diyarbakır'da 5 okulda eğitime 'sel' arası

        DİYARBAKIR'ınKulpilçesinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selden etkilenen 5 okulda eğitime, 6 Ekim'e kadar ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 18:03 Güncelleme: 03.10.2023 - 18:05
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        Diyarbakır'da 5 okulda eğitime 'sel' arası
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        DİYARBAKIR'ınKulpilçesinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selden etkilenen 5 okulda eğitime, 6 Ekim'e kadar ara verildi.

        Kulp ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal Aygün ve Akçesir mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi. 5 okul selden etkilendi. Kaymakamlık, iki kırsal mahallede eğitime 6 Ekim'e kadar ara verildiğini duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde meydana gelen yoğun yağış ve sel nedeniyle, sel felaketinden etkilenen Aygün ve Akçesir mahallelerimizdeki Aygün İlk ve Ortaokulu, Akçesir Sebit ilkokulu, Akçesir ilkokulu ile Akçesir Tekneval İlkokulu'nda 3, 4, 5 Ekim tarihlerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

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