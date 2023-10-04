Diyarbakır merkezli 3 ilde, uyuşturucu operasyonunda 56 gözaltı DİYARBAKIRmerkezli 3 ilde, 'Diyarbakır'ın Huzuru Bizim Gururumuzdur' mottosuyla, 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda toplam 55 kilo 177 gram uyuşturucu ve 2 tabanca ele geçirildi.

DİYARBAKIRmerkezli 3 ilde, 'Diyarbakır'ın Huzuru Bizim Gururumuzdur' mottosuyla, 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda toplam 55 kilo 177 gram uyuşturucu ve 2 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır genelinde uyuşturucu ticareti yapan 'torbacı' diye tabir edilen 56 sokak satıcısına ve uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 43 şüpheliye yönelik, 7 ay süren çalışmaların ardından, 'Diyarbakır'ın Huzuru Bizim Gururumuzdur' mottosuyla operasyon düzenledi.

Diyarbakır, Hakkari ve İstanbul'da 84 adreste, 168 ekip, 15 Özel Harekat polisi, 6 Çevik Kuvvet timi, 2 dron, 1 helikopter, 3 narkotik dedektör köpeği ve 1225 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 53 kilo 101 gram esrar ve türevleri, 1 kilo 989 gram eroin, 87 gram metamfetamin, 9 sentetik hap, 2 tabanca, 80 fişek, uyuşturucu içiminde kullanılan payp, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 81 bin 20 TL, 40 euro ve 20 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.