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        Depremde 100 kişinin öldüğü binanın 2 müteahhidi ve arsa sahiplerine 22,5 yıl hapis istemi

        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır´da yıkılan ve 100 kişinin öldüğü, 32 kişinin de yaralandığı Hisami Apartmanı´nın 2 müteahhidi ile 2 arsa sahibi hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, binanın projesiz ve ruhsatsız olduğu, ayrıca kolonlarına da daha sonra yine projesiz ve ruhsatsız mantolama yapılarak taşıyıcı sisteme müdahale edildiği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:32 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:35
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        Depremde 100 kişinin öldüğü binanın 2 müteahhidi ve arsa sahiplerine 22,5 yıl hapis istemi
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        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır´da yıkılan ve 100 kişinin öldüğü, 32 kişinin de yaralandığı Hisami Apartmanı´nın 2 müteahhidi ile 2 arsa sahibi hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, binanın projesiz ve ruhsatsız olduğu, ayrıca kolonlarına da daha sonra yine projesiz ve ruhsatsız mantolama yapılarak taşıyıcı sisteme müdahale edildiği belirtildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremin vurduğu Diyarbakır´da 1´i boş, 7 bina yıkıldı. 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı´nın yıkılmasıyla ilgili tutuklu sanık müteahhit Mehmet Ali K ile tutuksuz sanıklar müteahhit Mehmet M., arsa sahipleri Nurettin ve Ahmet Ö. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        `1993´TE APARTMANIN YANINDAKİ BİNA YIKILMIŞ´ 

        İddianamede, Nurettin Ö.'nün kendisine ait arsayı müteahhitler Mehmet Ali K. ve Mehmet M.'ye 8 daire ve 1 dükkan karşılığı verdiği belirtilerek, resmi evrakda olmamasına rağmen kardeşi Ahmet Ö.'nün de arsaya ortak olduğunun tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, müteahhitlerin iflas ettikleri ve binayı da kaba inşaatı bitmiş şekilde bıraktıkları, Nurettin Ö.'nün de, 1993´te Hisami Apartmanı'nın çaprazındaki 1 binanın apartmana yakın olacak şekilde yıkılmasının ardından kolonları mantolama yaparak güçlendirdiği bilgisi yer aldı.

        İddianamede, yer alan bilirkişi raporunda da, "Binanın, ruhsatsız ve projesiz inşa edilmesi, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması ve kontrolsüz bir şekilde kolonlarda mantolama yapılarak taşıyıcı sisteme müdahale edilmesi nedenleri ile yıkılmış olduğunun, bu yıkımda da binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeni ile inşaata izin veren arsa sahibi ve inşaatı yapan bina müteahhidi ve bina müteahhidi işi bıraktıktan sonra inşaatı tamamlayanların, binanın bazı kolonlarına projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bir şekilde mantolama yaparak taşıyıcı sisteme müdahale edenlerin sorumlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Şüpheliler tarafından bina yapmaya elverişsiz malzemeler kullanılarak projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz olarak bina yapılarak insanların ikametlerine tahsis edildiği, arsa sahibinin de binanın bazı kolonlarına projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bir şekilde mantolama yaparak taşıyıcı sisteme müdahale ettiği anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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