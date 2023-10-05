Diyarbakır ile İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon; 15 gözaltı DİYARBAKIR'daSiber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sanal devriyede, 'Metaverse Bahis' adı ile kurdukları sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen çeteye yönelik 'Format' adı verilen operasyon düzenlendi. Diyarbakır ve İstanbul'da 15 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin hesaplarında 36 milyon liralık hareketlilik olduğu ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'daSiber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sanal devriyede, 'Metaverse Bahis' adı ile kurdukları sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen çeteye yönelik 'Format' adı verilen operasyon düzenlendi. Diyarbakır ve İstanbul'da 15 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin hesaplarında 36 milyon liralık hareketlilik olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sanal devriyede, yasa dışı bahis oynatanlar tespit edildi. Şüphelilerin 'Metaverse Bahis' adıyla kurdukları sanal ağ takibe alındı. 3 aylık takip sonucunda, örgüt liderinin de aralarında olduğu 15 şüpheli tespit edildi. Diyarbakır ve İstanbul'da şüphelilerin belirlenen ev ve iş adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Format' adı verilen operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde aramalarda, çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard disk ele geçirildi.

PARAYI ELDEN ALMIŞLAR

Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları hesaplarında 36 milyon liralık hareketlilik tespit edildi. Diyarbakır merkezli yapılanmanın İstanbul dahil birçok ilde bahisçilere 'Metaverse Bahis' oynattığı ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tuttukları, içeriye sadece tanıdıkları ve güvendikleri kişileri aldıkları, camları siyah filmle kapladıkları belirlendi. Bazı yerlerde ise dernek isimleri kullandıkları ortaya çıktı. Örgütün siber polisine yakalanmamak için bahis oynayan kişilerden parayı elden aldıkları tespit edildi.

SAYILAR SİLİNEREK KUPONLAR OLUŞTURULDU

Bahis oynamak isteyen kişiye gerçekten oynadığını göstermek ve güven vermek için yasa dışı bahis sitesi üzerinden kupon oluşturdukları, ancak 2 sıfırı eksik şekilde oynadıkları, kupon tutmayınca paranın örgütün kasasına girdiği, site üzerindeki bakiyeleriyle daha fazla kişiye yasa dışı bahis oynatmak için bu yöntemi kullandıkları öğrenildi. Yasa dışı bahis oynamak isteyen kişinin verdiği paranın bir kısmının yurt dışı siteye yatırıldığı, kişinin oluşturduğu kupon tutmayınca kalanın yasa dışı bahis örgütünün cebine girdiği tespit edildi. Siber operasyonlarının İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.