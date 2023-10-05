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        Kamyonun kasasında yanan ağaç dallarıyla ilerlemesi kamerada

        DİYARBAKIR´daplakasız kamyonun, kasasında yanan ağaç dallarıyla trafikte ilerleyip, çıkan dumanların diğer sürücülerin görüş açısını olumsuz etkilediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:39 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:40
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        Kamyonun kasasında yanan ağaç dallarıyla ilerlemesi kamerada
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        DİYARBAKIR´daplakasız kamyonun, kasasında yanan ağaç dallarıyla trafikte ilerleyip, çıkan dumanların diğer sürücülerin görüş açısını olumsuz etkilediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Diyarbakır-Elazığ kara yolunda öğlen saatlerinde plakasız kamyonun kasasında yanan budanmış ağaç dallarıyla ilerlediği görüldü. Kasadan çıkan dumanların trafikteki diğer sürücülerinin görüş açısını olumsuz etkilediği o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kamyon, bir süre sonra gözden kayboldu.

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