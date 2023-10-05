Diyarbakır´da Şehir Ormanı bitişiğinde yangın; itfaiye önce su sonra kürekle müdahale 

DİYARBAKIR´ınŞehir Ormanı bitişiğindeki taşlık arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin araçları ilerleyemeyince önce su püskürtülerek yayılması önlendi, ardından küreklerle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan Kayapınar Şehir Ormanı alanının bitişiğindeki taşlık arazide çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazinin taşlık olması nedeniyle itfaiye aracı yangın yerine ulaşamadı. Bunun üzerine yangının olduğu yere doğru su püskürtülerek alevlerin yayılması önlendi. Ardından itfaiye erleri, küreklerle yangına müdahale etti. Yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.