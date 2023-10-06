'Kobani olayları'nda oğlu öldürülen baba: Ben hayattayken bu acıyı unutur muyum HDPMerkez Yürütme Kurulu'nun çağrısıyla 6-8 Ekim 2014'te yaşanan ve 'Kobani olayları' olarak da adlandırılan süreçte 12 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır´da Hasan Gökguz´un (25) yakınlarının acısı dinmiyor. Hasan Gökguz´un babası Mehmet Gökguz, olaylarda kendisinin de yaralandığını belirterek, "9 yıl geçti ama sanki 9 gün geçti. Sanki oğlum bugün vefat etmiş. Acı aynı acıdır. Ben hayattayken bu acıyı unutur muyum? Biz canımızı veririz, onlara başımızı eğmeyiz. Çünkü bunlar şiddetten başka bir şeyden anlamıyorlar" dedi.

HDPMerkez Yürütme Kurulu'nun çağrısıyla 6-8 Ekim 2014'te yaşanan ve 'Kobani olayları' olarak da adlandırılan süreçte 12 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır´da Hasan Gökguz´un (25) yakınlarının acısı dinmiyor. Hasan Gökguz´un babası Mehmet Gökguz, olaylarda kendisinin de yaralandığını belirterek, "9 yıl geçti ama sanki 9 gün geçti. Sanki oğlum bugün vefat etmiş. Acı aynı acıdır. Ben hayattayken bu acıyı unutur muyum? Biz canımızı veririz, onlara başımızı eğmeyiz. Çünkü bunlar şiddetten başka bir şeyden anlamıyorlar" dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki iç savaş sırasında Kobani'ye saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) 'acil çağrı' başlığı altında "Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" mesajı paylaşıldı. Terör örgütü PKK yöneticileri de benzer açıklamalarda bulunarak, eylem çağrısı yaptı. 6-7 ve 8 Ekim tarihlerinde Diyarbakır başta olmak üzere 35 kentte sokak eylemleri yapıldı. Olaylarda 2 polis şehit oldu, 35 kişi yaşamını yitirdi. Kamu binalarına, iş yerlerine, araçlara zarar verildi. Diyarbakır´ın Bağlar ilçesinde de ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtan Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş, Hasan Gökguz ve Yusuf Er girdikleri binada PKK yandaşlarınca darbedildi. Yusuf Er, yaralı halde kaçarken; Börü, Dakak, Güneş ve Gökguz 3'üncü kattan atıldı. Atıldıktan sonra silahla vurulup bıçaklanan 4 kişi yaşamını yitirdi. Diyarbakır'da toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda Börü ile arkadaşlarının öldürülmesi ile ilgili bazı görgü tanıkları, cesetlere işkence yapıldığını söyledi.

`BUNLAR ŞİDDETTEN BAŞKA BİR ŞEY ANLAMIYOR´

Olayların 9´uncu yıl dönümünde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının acısı dinmiyor. Oğlu Hasan Gökguz ve arkadaşlarının Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı´ndaki kabirlerini ziyaret eden Mehmet Gökguz, olaylarda kendisinin de yaralandığını belirterek, "9 yıl geçti ama sanki 9 gün geçti. Sanki oğlum bugün vefat etmiş. Acı aynı acıdır. İçimizdeki ateş hiç sönmez. Bayram olduğunda acımız aynıdır. 6,7 ve 8 Ekim gününün gelmesini istemiyorum, çünkü sanki oğlum yeni şehit olmuş gibi acımız tazeleniyor. Herkes akıllandı ama bunlar akıllanmadı. Bu acıyı bize gösterdiler, Allah da onlara göstersin. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Olaylarda bende yaralandım. Ben hayattayken bu acıyı unutur muyum? Biz canımızı veririz, onlara başımızı eğmeyiz. Çünkü bunlar şiddetten başka bir şeyden anlamıyorlar" diye konuştu.

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili görülen davada mahkeme 15 sanığa, `çocuğu canavarca hisle kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Suça sürüklenen 3 çocuk sanığa ise aynı suçtan 23´er yıl hapis cezası verildi.

108 SANIĞIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLİYOR

Eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın Ankara 22´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılanmasına devam ediliyor. Davanın 14 nisanda görüşen duruşmasında ülke genelindeki bütün eylemlerden sorumlu tutulan sanıkların 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Ayrıca Demirtaş ve Yüksekdağ´ın da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında `devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak´ suçundan en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, yine Demirtaş ve Yüksekdağ´ın da aralarında olduğu 26 sanık hakkında da, aralarında Yasin Börü'nün de bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 'nitelikli insan öldürme' suçundan 6'şar kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşma ertelendi.