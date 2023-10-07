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        Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        DİYARBAKIR'da,kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazada kamyonet devrildi, otomobil ise savrulup yolun ortasında durdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 11:36 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:40
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        Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        DİYARBAKIR'da,kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazada kamyonet devrildi, otomobil ise savrulup yolun ortasında durdu.

        Kaza, sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesi Yılmaz Güney ile Selahaddin Eyyubi caddelerinin kesişiminde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 LR 6187 plakalı kamyonet ile 33 AAB 518 plakalı otomobil çarpıştı. Kamyonetin devrilerek sürüklendiği kazada otomobil ise savrulup yolun kenarında durdu.

        Çevredekilerin durumu ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile ambulans sevk edildi. Yaralanan Z.A.G., B.A., A.K. ve Ş.A. ile adı öğrenilemeyen 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Kazada hasar gören araçlar, çekicilerle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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