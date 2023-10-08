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        Diyarbakır´da silahlı saldırıda yaralanan taksici, hayatını kaybetti

        DİYARBAKIR´ınBağlar ilçesinde, önceki gün silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü Veysel Meşe (29), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 15:38 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:40
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        Diyarbakır´da silahlı saldırıda yaralanan taksici, hayatını kaybetti
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        DİYARBAKIR´ınBağlar ilçesinde, önceki gün silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü Veysel Meşe (29), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, 6 Ekim gecesi Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü Veysel Meşe, 820´nci Sokak'ta park ettiği aracının içindeyken, yanına gelen kişi veya kişilerin tabancayla açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Meşe, dün hayatını kaybetti. Meşe´nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 4´ü boş 5 kovan buldu. Kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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