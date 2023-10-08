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        Diyarbakır´da ağır hasarlı bina, yıkım sırasında çöktü

        DİYARBAKIR´dadeprem sonrası ağır hasarlı olduğu için tahliye edilen 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 19:05 Güncelleme: 08.10.2023 - 19:10
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        Diyarbakır´da ağır hasarlı bina, yıkım sırasında çöktü
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        DİYARBAKIR´dadeprem sonrası ağır hasarlı olduğu için tahliye edilen 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerindeki 7 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Binanın enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

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