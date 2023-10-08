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        Diyarbakır´da otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı

        DİYARBAKIR´ınBismil ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 20:13 Güncelleme: 08.10.2023 - 20:15
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        Diyarbakır´da otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı
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        DİYARBAKIR´ınBismil ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Bismil-Diyarbakır karayolu, Göksü Mahallesi mevkinde meydana geldi. Bismil yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 EPE 817 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan 76 AAK 191 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada toplam 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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