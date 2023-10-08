Diyarbakır´da otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı
DİYARBAKIR´ınBismil ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR´ınBismil ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bismil-Diyarbakır karayolu, Göksü Mahallesi mevkinde meydana geldi. Bismil yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 EPE 817 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan 76 AAK 191 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada toplam 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.