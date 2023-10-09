Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan gruba polis müdahalesi: 104 gözaltı (2)

GÖZALTISAYISI104´E ÇIKTI

Diyarbakır'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan´ın 9 Ekim 1998´de Suriye´den çıkarılmasının yıl dönümünde aralarında yeni ismi Demokratik Halklar Partisi (DHP) olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekillerinin de olduğu grubun izinsiz yürüyüşünde gözaltına alınanların sayısı 104´e yükseldi. Şüpheliler sağlık raporunun ardından ifade işlemleri için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü´ne götürüldü.