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        Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan gruba polis müdahalesi: 104 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 18:03 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:03
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        Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan gruba polis müdahalesi: 104 gözaltı (2)
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        GÖZALTISAYISI104´E ÇIKTI

        Diyarbakır'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan´ın 9 Ekim 1998´de Suriye´den çıkarılmasının yıl dönümünde aralarında yeni ismi Demokratik Halklar Partisi (DHP) olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekillerinin de olduğu grubun izinsiz yürüyüşünde gözaltına alınanların  sayısı 104´e yükseldi. Şüpheliler sağlık raporunun ardından ifade işlemleri için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü´ne götürüldü.

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