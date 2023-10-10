Diyarbakır'da izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 103 kişi serbest  

DİYARBAKIR'daterör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan´ın 9 Ekim 1998´de Suriye´den çıkarılmasının yıl dönümünde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polisin müdahalesiyle gözaltına aldığı 104 kişiden 103'ü serbest bırakıldı, 1'inin işlemler devam ediyor.

Terör örgütü PKK´nın elebaşı Abdullah Öcalan´ın 9 Ekim 1998´de Suriye´den çıkartılmasının yıl dönümünde aralarında yeni ismi Demokratik Halklar Partisi (DHP) olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekilleri Ömer Öcalan, Sırrı Sakık, Salihe Aydeniz, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Ferit Şenyaşar'ın da olduğu milletvekilleri ve beraberlerindeki grup, dün Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı´nda izinsiz basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi. Uyarılara rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti. Çıkan arbede sonrası 104 kişi gözaltına alındı. 103 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.