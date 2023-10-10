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        İzinsiz kullanılan ve lastiklerine ateş edilip durdurulan otomobilin sahibi: Hasarım 400 bin TL

        SURİYE'degörevli uzman çavuş M.Ü.'nün Mardin'de tamire bıraktığı otomobille Diyarbakır'a gelen oto tamircisi H.P., 24 Eylül'de, alkollü kullandığı araçla caddede park halindeki araçlara çarptı. Bölgeye gelen polis ekiplerinin üzerine aracı sürüp kaçan H.P., güvenlik bariyerini kırıp girdiği sitede 4 araca daha çarptı. H.P.'nin kullandığı otomobil, lastiklerine ateş edilip durduruldu. Gözaltına alınan ve 6 araçta hasara neden olduğu belirlenen H.P., 26 Eylül'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hasarının yaklaşık 400 bin TL olduğunu söyleyen otomobil sahibi M.Ü., H.P.'nin serbest kaldıktan sonra kendisini ölüm tehdit etmesi üzerine şikayetçi olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:55 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:00
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        İzinsiz kullanılan ve lastiklerine ateş edilip durdurulan otomobilin sahibi: Hasarım 400 bin TL
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        SURİYE'degörevli uzman çavuş M.Ü.'nün Mardin'de tamire bıraktığı otomobille Diyarbakır'a gelen oto tamircisi H.P., 24 Eylül'de, alkollü kullandığı araçla caddede park halindeki araçlara çarptı. Bölgeye gelen polis ekiplerinin üzerine aracı sürüp kaçan H.P., güvenlik bariyerini kırıp girdiği sitede 4 araca daha çarptı. H.P.'nin kullandığı otomobil, lastiklerine ateş edilip durduruldu. Gözaltına alınan ve 6 araçta hasara neden olduğu belirlenen H.P., 26 Eylül'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hasarının yaklaşık 400 bin TL olduğunu söyleyen otomobil sahibi M.Ü., H.P.'nin serbest kaldıktan sonra kendisini ölüm tehdit etmesi üzerine şikayetçi olduğunu belirtti.

        Olay, 24 Eylül akşamı Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede park halindeki araçlara çarpan 23 ADY 218 plakalı otomobilin sürücüsü H.P., ihbarla bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin üzerine otomobili sürüp kaçtı. Takibe alınan H.P., bir sitenin güvenlik bariyerini kırıp içeri girdi. Burada da 4 araca çarpıp hasar veren H.P.'nin kullandığı otomobil, lastiklerine ateş edilip durduruldu. Alkollü olduğu belirlenen H.P. gözaltına alınırken, 6 araçta hasara neden olduğu tespit edildi. Mardin'den geldiği ve oto tamircisi olduğu belirlenen H.P.'nin kullandığı otomobilin, müşterisinin olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından 26 Eylül'de adliyeye sevk edilen H.P., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Hasar verdiği araçların sahiplerinin de H.P.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

        'OLAYI AĞABEYİMDEN ÖĞRENDİM'

        Otomobilin sahibi, Suriye'de görevli uzman çavuş M.Ü., ruhsatın ağabeyinin üzerine kayıtlı olduğunu belirterek, "Otomobili nisan ayında aldık. O dönem deprem bölgesinde görevli olduğum için otomobili ağabeyime aldırdım. Görevlendirmeyle Mardin'den Suriye'ye gittim. Gitmeden önce otomobili, ses geldiği için tamirciye götürmesi için arkadaşıma verdim. Olaydan 2 gün önce arkadaşım otomobili tamirciye götürdü. Arabaya 6 bin TL'lik masraf yapıldı ancak ses düzelmedi. Arkadaşım otomobili tekrar H.P.'ye götürdü. Arabamı lifte kaldırıp bana arabanın sorunuyla ilgili videolar attı. Sesin diferansiyelden geldiğini, tamir etmek için 30 bin TL masraf olduğunu ancak vatani görev yaptığım için 16 bin TL'ye yapacağını, acil para göndermemi istedi. Ben de ona, para olmadığını arabayı yapması durumunda parayı elden vereceğimi söyledim. Benden, ısrar edince, benim onayımla arkadaşımın hesabından yetkili servisin pos cihazından 7 bin TL çekti. Olay günü gece saatlerinde ağabeyim A.Ü. beni arayıp otomobilimin Diyarbakır'da olduğunu ve olaya karıştığını söyledi" diye konuştu.

        'PAYLAŞIM YAPTIM, TEHDİT ETTİ'

        M.Ü., WhatsApp durumunda otomobilin Mardin'deki oto servisi çalışanları tarafından izinsiz olarak Diyarbakır'a götürüldüğünü ve araçta kendisinin olmadığını belirten paylaşım yaptığını ve bunu gören H.P.'nin kendisini arayıp hakaret, küfür ve ölümle tehdit ettiğini söyleyerek, "Kazadır olmuşsa olmuş, yapacak bir şey yok' dedi. Arabamın plakasına alkollü araç kullanmaktan 8 bin 190 TL ceza kesilmiş. Arabayı biz kullanmadık. Cezanın bana değil arabayı kullanan H.P.'ye yazılması lazım. Bu konuda da mağdurum. Ona arabamı almasını söyledim ama arabanın pert olduğunu almayacağını söyledi. Daha sonra ağabeyim yedieminden alarak Elazığ'a götürdü. Hasarım yaklaşık 400 bin TL'dir. Ben yıllardır çalışıyorum ve bu arabayı aldım. Şikayetçi oldum" dedi.

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