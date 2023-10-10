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        Taziyeye gidenlerin otomobili takla attı: 3´ü çocuk 8 yaralı

        DİYARBAKIR´da,taziyeye gidenlerini içinde bulunduğu otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada otomobildeki 3´ü çocuk 8 kişi yaralandı. 1 çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:16 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:20
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        Taziyeye gidenlerin otomobili takla attı: 3´ü çocuk 8 yaralı
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        DİYARBAKIR´da,taziyeye gidenlerini içinde bulunduğu otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada otomobildeki 3´ü çocuk 8 kişi yaralandı. 1 çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Kaza, sabah saatlerinde Kırsal Büyükkadı Mahallesi yolunda meydana geldi. Bir yakınlarının taziyesine giden Zeki K. idaresindeki 34 VE 7490 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, yol kenarında ters dönerek duran otomobilin sürücüsü, araçta bulunan 3 çocuk ve  4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı çocuklardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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