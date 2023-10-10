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        Diyarbakır'da izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan DBP'li tutuklandı, 103 kişi serbest (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:15
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        Diyarbakır'da izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan DBP'li tutuklandı, 103 kişi serbest (2)
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        DBPEŞGENEL BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

        Diyarbakır´da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan´ın 9 Ekim 1998´de Suriye´den çıkarılmasının yıl dönümünde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polisin müdahalesiyle gözaltına alınanlar arasında yer alan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkan Yardımcısı Zekiye İlbasan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlbasan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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