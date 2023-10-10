Taziyeye gidenlerin otomobili takla attı: 1 ölü, 2'si çocuk 7 yaralı (3)

YUNUSEMREDEFNEDİLDİ, ANNESİ YOĞUN BAKIMDA

Diyarbakır'da taziyeye gidenlerin içinde olduğu otomobilin takla atmasıyla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Yunus Emre Kaçar'ın (5), cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı´nda defnedildi. Yunus Emre'nin annesi Besra Kaçar da (45) yoğun bakıma alınırken, diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisi devam ediyor. Kaçar ailesinin, Dicle ilçesinde yaşamını yitiren yakınları 103 yaşındaki Ali Gökgöz'ün taziyesine katılmak üzere Antalya'dan geldikleri ve ilçeye doğru gittikleri öğrenildi.